ASP: Sospensione delle prestazioni in ALPI per i medici della struttura ospedaliera

Il Direttore Generale ASP Enna, dott. Francesco Iudica, e il Responsabile dell’ALPI (Attività in Libera Professione Intramuraria, chiamata anche Intramoenia[*]), dott.ssa Ornella Monasteri, hanno disposto di procedere alla sospensione di tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intramoenia e alla chiusura delle agende di prenotazione in ALPI di ogni singolo professionista autorizzato. Gli uffici preposti avviseranno della sospensione delle attività gli utenti interessati che saranno contattati, per un nuovo appuntamento, alla cessazione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019.

[*]La libera professione intramuraria chiamata anche “intramoenia” si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa.