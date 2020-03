Meteo: tempo instabile sino a mercoledì poi arriva l’anticiclone delle Azzorre

LA SITUAZIONE.

Nel corso dell’inizio della settimana, si assisterà ad un nuovo peggioramento, specie tra la giornata di lunedì e quella di martedì, per il passaggio di un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica, che investirà buona parte della Sicilia, specie quella centro occidentale, per poi abbandonare, entro la giornata di mercoledì, l’isola anche grazie ad una nuova espansione, da ovest, dell’anticiclone delle Azzorre ad opera di una nuova ripresa dell’attività della depressione d’Islanda, favorendo il ritorno a condizioni di tempo più stabile a cui sarà associato un graduale rialzo termico.



Tempo previsto per lunedì 9 marzo

Al mattino condizioni di cielo nuvoloso lungo il settore tirrenico con possibilità precipitazioni da deboli a moderate, con possibili locali rovesci specie nelle aree del messinese tirrenico, ove i fenomeni assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 1100-1200 metri, mentre altrove avremo condizioni di cieli irregolarmente nuvoloso con basso rischio di fenomeni.

Nel corso della giornata, temporanea attenuazione di nubi e fenomeni su gran parte della Sicilia eccetto l’area del messinese ove, seppur di debole intensità, vi sarà la possibilità di isolati fenomeni.

In serata tendenza ad una nuova intensificazione della nuvolosità a partire dal settore occidentale con la possibilità, in tarda serata, di fenomeni da moderati a localmente forte intensità.

Venti da deboli a moderati dai quadranti nord occidentali con locali rinforzi sulla Sicilia occidentali.

Mari generalmente mossi o localmente molto mossi, specie il Canale di Sicilia ed il Mar Tirreno.

Temperature generalmente stazionarie.



Tempo previsto per martedì 10

Al mattino cielo nuvolo o molto nuvoloso su gran parte del territorio regionale, a cuu saranno associati fenomeni da moderati a localmente forte lungo il settore centro occidentale della Sicilia, mentre altrove avremo condizioni di tempo più asciutto.

Nel corso della giornata, tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità, a partire dalla Sicilia settentrionale, in estensione entro il pomeriggio e la serata gran parte del territorio regionale, eccetto il settore tirrenico centro occidentale, ove insisterà della nuvolosità con possibili precipitazioni di debole intensità.

Venti da deboli a moderati dai quadranti nord orientali, con locali rinforzi lungo il settore occidentale siculo.

Mari attorno l’isola mossi o localmente molto mossi, con tendenza, dalla serata a graduale attenuazione del moto ondoso.

Temperature stazionarie o in lieve locale aumento.

Tempo previsto per Mercoledì 11 marzo

Al mattino avremo residui addensamenti nuvolosi lungo il settore tirrenico che renderanno il cielo da nuvoloso a temporaneamente molto nuvoloso con possibili fenomeni da deboli a localmente moderati, con tendenza, nel corso della giornata, ad attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni che lasceranno il posto a schiarite sempre più ampie.

Nel resto dell’isola avremo, per gran parte della giornata, condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con ampie schiarite.

In serata ed in nottata si assisterà ad un ulteriore e definitivo miglioramento, con della residua escarsa nuvolosità lungo le aree settentrionali dell’isola.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti nord orientali.

Mari generalmente mossi, con moto ondoso in ulteriore attenuazione.

Temperature in generale aumento.

A cura di

David Cartarrasa

