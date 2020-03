Aidone – Rinviato l’incontro “Garanzia Giovani II parte” di domani

In ottemperanza alle disposizioni vigenti finalizzate a combattere la diffusione del Coronavirus Covid-19 l’incontro pubblico programmato per il 9 marzo 2020 è rinviato a data da destinarsi.

Insieme al Consulente di orientamento al lavoro Francesco Costanzo stiamo lavorando per consentire comunque ai giovani, alle imprese e alle associazioni di Aidone di essere adeguatamente informati e di ricevere consulenza per accedere a tutte le misure in tempi coerenti con l’attivazione. Rimangono disponibili i ns contatti WhatsApp 3311891790 e 3470198189 e mail vicesindaco.aidone@gmail.com e costanzofrancesco1@gmail.com