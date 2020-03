Bollettino USMAF su emergenza “coronavirus” in Sicilia

Il direttore regionale degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera-Servizi assistenza sanitaria naviganti (Usmaf-Sasn), Claudio Pulvirenti, comunica quanto segue.

Aeroporti

Misure sanitarie di controllo. Proseguono regolarmente le misurazioni della temperatura e delle valutazioni delle condizioni cliniche dei passeggeri in arrivo presso gli aeroporti di Catania, Palermo, Trapani e Comiso.

I controlli vengono effettuati sui passeggeri provenienti dai voli internazionali – tutte le provenienze – e dalle aree endemiche italiane: Milano, Bergamo, Venezia, Verona, Pisa, Treviso, Genova, Torino, Roma.

A Catania, da ieri, è in funzione il nuovissimo termoscanner per la misurazione della temperatura; la prossima settimana ne verrà montato un secondo che consentirà di rilevare la temperatura a tutti i passeggeri e di effettuare il riconoscimento facciale, anche con la mascherina indossata.

La stessa operazione è in itinere presso l’Aeroporto di Palermo, dove verrà completata la prossima settimana.

Attività di sanificazione e prevenzione dei terminal. Negli scali aeroportuali di Palermo e Catania, dove si registra ancora un elevato flusso di passeggeri nonostante il calo fisiologico, sono da tempo in atto operazioni di disinfezione profonda di superfici e ambienti comuni. Nello specifico, secondo le linee guida ministeriali, vengono quotidianamente sanificati i locali comuni in cui transitano passeggeri, personale, operatori aeroportuali ed Enti di Stato, sia nelle aree partenze che nelle aree arrivi.

Nelle ore notturne, poi, gli ambienti vengono disinfettati attraverso l’uso di atomizzatore che nebulizzano prodotti certificati e specifici per la neutralizzazione del virus.

Disinfettanti per le mani. In tutti e quattro gli aeroporti, sempre in perfetta aderenza alle direttive ministeriali, sono stati istallati dispenser di disinfettante sia agli arrivi che alle partenze. Un presidio importante e a disposizione di tutti, passeggeri e personale, per cui si invitano gli utenti a utilizzarlo nelle corrette quantità.

Informazioni ai passeggeri. In tutti gli accessi ai terminal dei quattro aeroporti siciliani sono stati istallati i cartelli con le prescrizioni ministeriali e le azioni da intraprendere per contenere il rischio di contagio. Inoltre, su input della Prefettura, nei prossimi giorni, saranno implementati i cartelli e le comunicazioni agli utenti.

Misure di prevenzione nei porti della Sicilia.

In tutte le infrastrutture portuali sono state adottate le misure previste dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del contagio del Covid 19. In particolare, l’attività di controllo si concentra con maggiore attenzione sulle navi con passeggeri a bordo. Dal rilevamento della situazione sanitaria a bordo, si applicano i provvedimenti sanitari di concerto con i medici di bordo e con i comandanti delle navi, i quali saranno obbligati a richiedere la libera pratica sanitaria, ovvero a dichiarare la salubrità del natante.

Le navi da crociera si sono attrezzate con termoscanner: i passeggeri pertanto vengono controllati ogni volta che salgono e scendono dalla nave.