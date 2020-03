A Catania per acquistare una pistola. In manette un pluripregiudicato barrese e il venditore dell’arma

Agenti della Squadra Mobile della Questura di Enna e del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina hanno tratto in arresto due persone – P.D. di Barrafranca di anni 50 e P.G. di origine ennese di anni 75 – per ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina e possesso di banconote false. Gli agenti hanno seguito un pluripregiudicato barrese che appena giunto a Catania, dove si era recato con un pullman, è stato visto dagli agenti che avevano viaggiato con lui, ritirare da un uomo un plico. A quel punto gli stessi agenti sono intervenuti scoprendo che la transazione aveva come oggetto una pistola e che i due, subito arrestati e condotti al carcere di piazza Lanza, erano anche in possesso di banconote false. Sono in corso verifiche per scoprire la provenienza dell’arma, i motivi della cessione oltre che per appurare ulteriori responsabilità penali da parte di terzi.

Condividi la notizia