Piazza Armerina – Rinviate le attività del 6 e 10 marzo a palazzo Trigona.

Tutte le attività all’interno di Palazzo Trigona previste per giorno 6 e 10 marzo sono state rinviate a data da destinarsi. Lo ha comunicato alcuni minuti fa l’ufficio relazioni con il pubblico del Parco Archeologico. Questo il comunicato. “Preso atto del DPCM 4 marzo 2020 e altresì dell’ordinanza del Sindaco di Piazza Armerina n. 11 del 04/03/2020, che prevedono la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro si comunica che gli eventi programmati a Palazzo Trigona in data 6 e

10 pp.vv. sono rinviati a data da destinarsi”

Condividi la notizia