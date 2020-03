Piazza Armerina – Il 16 marzo il consiglio comunale sul dissesto.

Si riuniranno il prossimo lunedì i capigruppo per decidere la data di convocazione del consiglio comunale che dovrebbe votare la proposta della giunta per la dichiarazione di dissesto. Giorno 16 marzo sembrerebbe la data più probabile. Nel frattempo si è insediato , in sostituzione della dott.ssa Damato ,il nuovo commissario al bilancio dott. Petralia che ha subito diffidato i consiglieri comunali a riunirsi entro trenta giorni per deliberare in merito, pena lo scioglimento dello stesso consiglio.

