Piazza Armerina – Dopo i lavori di messa in sicurezza fra qualche giorno riaprirà la via Giovanni Verga

La via Giovanni Verga, che collega il quartiere Canali con il piano Sant’Ippolito, dovrebbe riaprire i primi giorni della prossima settimana. Questa mattina il sindaco Cammarata ha effettuato un sopralluogo e ha potuto constatare a che punto fosse la messa in sicurezza. “La strada verrà aperta- ci conferma il direttore dei lavori Emiliano Lo Giudice – a senso unico alternato a causa di un restringimento di carreggiata realizzato per motivi di sicurezza al di sotto della zona colpita dalla frana nell’ottobre dello scorso anno”. Via Verga è particolarmente importante per i pullman turistici che provengono dallo svincolo sud di Piazza Armerina o vi si dirigono dopo aver visitato la Villa romana del Casale. La strada, apprendiamo dal direttore dei lavori, verrà comunque chiusa in caso di allerta meteo.

