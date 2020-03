Operazione antidroga dei carabinieri ad Agira: sequestrate armi e droga

Iieri i carabinieri della Compagnia di Nicosia, unitamente a quelli della Stazione di Agira, e con il concreto contributo dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” hanno portato a termine un’ulteriore azione di contrasto all’illegalità. Nel corso di mirate perquisizioni domiciliari avvenute in una viuzza del centro storico di Agira sono stati ritrovati armi e una serra adibita alla coltivazione illegale di marjuana, nonché diverso stupefacente già essiccato, pronto alla vendita oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente il tutto pronto per lo spaccio. Un giovane è stato tratto in arresto per i reati di detenzione illegale di arma e coltivazione, detenzione e spaccio di stupefacente ed è quindi stato tradotto presso la Casa Circondariale di Enna a disposizione della Procura della Repubblica di Enna.

