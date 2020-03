Vernissage di Enrico Colussi alla Galleria AEC di Enna

L’ARTE’, Arte Enna Contemporanea e Marcella Scarpello presentano il vernissage di Enrico Colussi, in Galleria AEC, mercoledì 04 marzo 2020, alle ore 18,00. Geniale e ironico, Enrico Colussi, fotografo e artista, coltiva l’arte sin da bambino portando nelle sue opere un voluto messaggio di positività. Con il suo tratto pulito e preciso, lasciata volutamente da parte la forma accademica, Colussi mostra la sua personale rappresentazione dell’amore, delle emozioni, e la sua visione dei mestieri, della politica, della società e dell’umanità, che ogni giorno incontra nel suo lavoro di reporter di strada.

Enrico nel 2009 ha deciso di dare vita a un progetto che ha titolato QUOTIDIE. Progetto nato da un incontro fortuito con una persona che durante una conversazione gli disse “Coltiva ogni giorno lo sguardo, il tuo pensiero e la tua personale visione del mondo perchè sei unico. Ascolta le persone che ti sono vicine, ma poi mettici sempre del tuo in ogni cosa che fai”. Da allora, e con questo pensiero nel cuore, si è preso un impegno con se stesso di realizzare ogni giorno un disegno che rappresentasse un volto. Ci è riuscito, e il lavoro continua. Questo suo proposito è un’ invito a coltivare lo sguardo con costanza e impegno per tutti noi.Le sue opere, ricche di quella nota ironica e scanzonatoria che ce le fanno amare, sono uno spaccato dell’arte contemporanea che rappresenta la voglia di crescere, di gioia e ottimismo che alberga in ognuno di noi.

La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile dal 04 al 20 marzo 2020 ad Enna in via S. Agata 70, nella galleria AEC arte enna contemporanea, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00 con esclusione della domenica e lunedì mattina. In mostra ci sono disegni e dipinti su tela originali, e opere digigrafiche. A seguire, alle ore 20,30, presso l’Enoteca Tommy’s Wine, in Piazza Francesco Paolo Neglia 1, ci sarà “Cena con l’artista” con la presenza di Enrico Colussi. Per info e prenotazioni tel. 339 7773686

