Aidone: riparte garanzia giovani seconda fase: un’occasione per implementare l’occupabilità dei Giovani di Aidone.

Comunicato del vicesindaco di Aidone Serena Schillirò

Nella qualità di Vice Sindaco con delega alle Politiche attive del lavoro ho il piacere di invitarvi all’incontro informativo sulle procedure per accedere alle misure di GARANZIA GIOVANI II FASE. Insieme a Francesco Costanzo, Consulente di orientamento al lavoro e all’inclusione sociale, al Direttore del Centro per l’impiego di Enna e al Sindaco avremo modo di presentare tutte le misure del Programma in fase di avvio e i dettagli di tutti i bandi attivi. Parleremo di Tirocini extracurriculari, Formazione per l’acquisizione di competenze informatiche e linguistiche, Formazione finalizzata all’assunzione in azienda, Consulenza sulla redazione del Business plan e incentivi per l’avvio di Start up. I destinatari delle misure sono tutti i giovani da 18 a 35 anni non compiuti. La partecipazione ai bandi è rivolta anche ai beneficiari di Reddito di cittadinanza. Giovani, Imprese e Associazioni sono invitate a partecipare