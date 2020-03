A Enna insediato il Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana

Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo della sede Territoriale CRI di Enna. A seguito delle elezioni del 16 febbraio scorso i Volontari hanno riconfermato alla guida del Comitato il Presidente uscente Antonino Giovanni Insinga ed insieme a lui sono stati rieletti Mario Petralia, Rossana Paratore, Luigi Minacapilli e, unica novità per il rappresentate dei Giovani che, all’unanimita hanno scelto il Volontario Gabriele Mancari Pasi.

Il Presidente Insinga traccia un bilancio sempre positivo che, ormai da sette anni lo vede insieme ai componenti del Consiglio alla guida di un Comitato che ha tracciato, dopo la storica riforma della Croce Rossa in ambito nazionale, un via costellata di continui successi. Dall’apertura di nuove sedi territoriali a Barrafranca, Aidone e Leonforte all’acquisto di nuove attrezzature e mezzi tra cui una nuova Ambulanza completamente attrezzata e tra qualche giorno verrà consegnato un Pulmino attrezzato per il trasporto disabili.

Si sono potenziate sia le attività di reclutamento così come i servizi resi alla popolazione che spaziano dai trasporti sanitari protetti alla distribuzione viveri alle famiglie in difficoltà alla donazione del sangue alla formazione alle aziende ed alle scuole.

Per qualsiasi esigenza, continua il Presidente Insinga, non esitate a chiamare direttamente il numero 0935.501999 o il Numero Verde CRI per le Persone 800.06.5510

