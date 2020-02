La legge Lantieri sull’endometriosi verrà presentata a Piazza Armerina l’8 marzo al Garibaldi

Quella che verrà presentata l’8 marzo al teatro Garibaldi di Piazza Armerina è sicuramente una delle leggi più avanzate in Europa nel settore della cura e della prevenzione di particolari patologie come l’endometriosi che colpisce le donne e che nasce dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. Abbiamo già dedicato un articolo all’approvazione della legge n. 27 del 2019 di cui l’intera città di Piazza Armerina deve essere fiera perché presentata dalla nostra concittadina On. Luisa Lantieri.

