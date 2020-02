Enna, Cna pensionati: sul recupero tassa sulla spazzatura 2009 -2010 incontro con l’assessore Marazzotta

Il Presidente CNA Pensionati Luigi Scavuzzo e la Segretaria Daniela Taranto hanno incontrato l’Assessore al Patrimonio del comune di Enna Ilaria Marazzotta. L’incontro, avvenuto a seguito della richiesta che era stata inoltrata nei giorni scorsi in conseguenza ai disagi provocati alla popolazione tutta ed in particolare ai pensionati per le notifiche delle cartelle esattoriali ricevuta da quasi tutte le famiglie ennesi.

CNA pensionati ha lamentato disagi, consistenti nella logistica dei locali, che sono situati all’ultimo piano del vecchio edificio ex tribunale, privo di ogni tipo di abbattimento di barriere architettoniche e di luoghi adatti all’attesa e alla organizzazione delle entrate.

Come si ricorderà CNA Pensionati aveva chiesto all’Amministrazione comunale al fine di migliorare la gestione dei ricevimenti:

– Prolungamento degli orari;

– Coordinamento con le associazioni, al fine di migliorare la gestione di quei casi che portano all’annullamento dei tributi;

– Sospensione delle sanzioni e degli interessi fino alla normalizzazione dei ricevimenti al pubblico.

Oggi l’amministrazione per tramite dell’assessore Marazzotta, ha comunicato che a breve, convocherà le organizzazioni sindacali per stipulare una convenzione, tesa a coadiuvare gli uffici comunali nel recepimento delle richieste dei cittadini che sono in possesso delle rucevute dei tributi già pagati.

l’Assessore ha assicurato che fra qualche settimana, l’ufficio tributi si sposterà in locali più idonei sia dal punto di vista delle barriere architettoniche che del punto della ricettività e accoglienza degli utenti.

Altra novità importante che comunica l’Assessore, sarà quello della riscossione dei tributi che dall’anno prossimo avra’ delle linee più dirette e semplificate, grazie anche ad innovazioni tecnologiche che consentiranno una modalità di pagamento più fluida e semplice.

La CNA Pensionati dal canto suo resta in attesa della convocazione e attende lo spostamento dei locali, per altro più volte sollecitati ai vari assessorati.

Abbiamo comunque apprezzato, conclude il Presidente Scavuzzo, la disponibilità e la estrema sensibilità dimostrata dall’assessore Marazzotta, sicuri che ci sarà una fattiva collaborazione tra il comune e l’associazione CNA Pensionati, ma anche con le altre associazioni

Condividi la notizia