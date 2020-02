Piazza Armerina – riconvocato il consiglio comunale per la dichiarazione di dissesto finanziario.

E’ stato riconvocato per giorno 4 marzo, mercoledì, il consiglio comunale che dovrà sancire ufficialmente l’inizio del periodo di dissesto finanziario durante il quale, con una serie di accorgimenti, sarà possibile riportare il comune al fatidico pareggio di bilancio o, per dirla in termini semplici, di far corrispondere alle entrate di denaro le uscite senza così creare debiti.

La procedura non dovrebbe creare grossi problemi alla cittadinanza, così ha spiegato in maniera dettagliata il sindaco Nino Cammarata nel comizio di qualche giorno fa, mentre le opposizioni in consiglio comunale hanno sostenuto che Piazza Armerina subirà grossi danni. Sulle cause del dissesto la maggioranza ha precisato attraverso gli interventi di diversi consiglieri, che sono da ricercare nella gestione dell’ex sindaco Filippo Miroddi e della sua giunta. Un argomento delicato quest’ultimo su cui pendono processi penali e amministrativi e sul quale la Corte dei Conti dovrà esprimersi per valutare eventuali danni causati all’ente.

Il dissesto era all’ordine del giorno della scorsa seduta del consiglio comunale ma la mancanza di una relazione dei Revisori dei Conti (nella foto) ha costretto l’aula ad un rinvio. In ogni caso la dichiarazione di dissesto permetterà di sbloccare la situazione e approvare il bilancio, uno strumento indispensabile per la gestione del comune.

Questa la convocazione del consiglio:

Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria per giorno 04 Marzo 2020, alle ore 17:30, per la trattazione del seguente ordine del giorno: revoca delibera di Consiglio Comunale del 02-09-2019, n.37 relativa all’ approvazione del Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale. – Dichiarazione di Dissesto Finanziario, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 167/2000.