Enna Ato “EnnaEuno”: UDC On. Figuccia “Solidarietà ai lavoratori, subito un tavolo in Assessorato”

“Solidarietà ai 58 lavoratori dell’Ato Ennaeuno che da più di due anni, continuano a scontrarsi con una serie di muri di gomma, prima sospesi nel limbo poi licenziati e non ancora ricollocati – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – questi soggetti, in forza della Legge 9/2010, hanno il diritto al transito nella SRR, alla pari dei propri ex colleghi che già da anni hanno trovato posto nel nuovo sistema dei rifiuti provinciale. Dalla ricognizione effettuata nei mesi scorsi proprio dall’Assessorato, si evince che il personale necessario di cui alla presa d’atto della Giunta Regionale, contempla complessivamente 418,33 lavoratori e che ad oggi sono stati assunti 305 lavoratori, pertanto non convince l’affermazione riproposta dalla SRR secondo la quale mancherebbero le coperture finanziarie. Mi farò promotore di un tavolo regionale con l’Assessorato competente per accertare eventuali responsabilità – conclude – e auspico che la vicenda, in ottemperanza alla normativa vigente – possa essere quanto prima risolta”.

