Le previsioni meteo

Buongiorno calo termico nella giornata odierna .entro il pomeriggio di giovedì, quando isoterme di origine artica prossime i +0°C ad 850 hPa (1.500 m circa) lambiranno il messinese, valori compresi tra i +2/+3°C attesi altrove alle medesima quota. Calo termico che, giovedì, riporterà per qualche ora i valori termici in linea con la media climatica del periodo.

Sotto l’aspetto atmosferico si attende il ritorno di qualche pioggia sparsa tra palermitano e messinese tirrenico (specie Appennino), tra la notte e la prima mattina di giovedì 20 febbraio 2020, in concomitanza del passaggio dello pseudo fronte freddo. Condizioni stabili o variabili altrove, con tendenza a maggiori schiarite dal pomeriggio ovunque. Attesi venti moderati di Tramontana: mosso il Tirreno ed il medio-basso Ionio, poco mossi i restanti bacini. *Quota neve prossima i 1.600 m sul messinese, intorno i 1.800 m sul palermitano.

