Valguarnera: l’assessore Carmelo Aguzzino presenta il carnevale 2020

L’assessore di Valguarnera Carmelo Auzzino con delega allo Sport, Turismo e Spettacolo dichiara:

Oltre a quelli storici, tra i vari carnevali minori della Sicilia, abbiamo sicuramente quello del Comune di Valguarnera. Nel lontano 2015 abbiamo ripreso una tradizione storica, quasi cancellata e che a distanza di 5 anni l’abbiamo resa una delle più belle della nostra Provincia.

Il nostro carnevale prenderà il via giovedì 20 febbraio alle ore 10.00 con la sfilata delle scolaresche, che partiranno dal Piazzale dell’istituto comprensivo Mazzini e dopo aver percorso le vie principali arrivo in Piazza della Repubblica, dove i magnifici bambini si esibiranno. Ringraziamo la Preside prof.ssa Ferrante e tutti i suoi collaboratori per la sinergia e la collaborazione dimostrata.

La stessa sfilata si ripeterà martedi 25 febbraio dalle ore 15.00 con partenza dalla via Martiri d’Ungheria e arrivo sempre in Piazza della Repubblica, dove si ballerà fino a sera.

Domenica 23 Febbraio, sfilata dei Carri Allegorici e dei Gruppi in Maschera che partirà da Piazza Col. Tuttobene e percorrerà le vie del paese, con arrivo in Piazza della Repubblica dove si apriranno le danze con musica e balli. Sempre nella stessa serata ci saranno le premiazioni dei vincitori, inclusa quella della maschera più bella. Ricordo che la modulistica per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Valguarnera, oppure presso gli uffici di competenza.

Inoltre, I giurati saranno tutti provenienti dai paesi limitrofi. Anche quest’anno sarà premiata la maschera e la coreografia più bella.

Saranno giorni di allegria e di spensieratezza. Abbiamo messo tanto lavoro e passione in sinergia con tutti i rappresentanti dei vari gruppi e dei carri per dare slancio al Carnevale, che per noi rappresenta motivo di orgoglio e di promozione del territorio, visto che ogni anno arrivano molti turisti da fuori e questo rappresenta una boccata d’ossigeno per i nostri commercianti e per l’economia in generale.

Nel dettaglio i premi messi in palio :

Carri: 1° classificato € 2000,00 – 2°Classificato € 1300,00 – 3° Classificato €1000,00

Gruppi in maschera: 1°Classificato €800,00 – 2°Classificato €600,00 – 3° Classificato €400,00

Per i gruppi che si classificheranno dalla 4° posizione, premio di partecipazione.

Maschera più bella: € 50,00

Coreografia più bella: € 50,00

STARTNEWS HA EFFETTUATO DELLE RIPRESE NEL FEBBRAIO DEL 2017