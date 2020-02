Piazza Armerina – Stop all’avvio delle mense scolastiche: in giunta non passa la delibera. Era stata data per approvata.

Nei giorni scorsi ci era stata comunicata l’approvazione di una delibera di giunta per il finanziamento delle mense scolastiche. Solo oggi apprendiamo che in realtà la delibera per problemi tecnici ha subito uno stop al momento in cui è approdata nella Sala delle Luci per essere sottoposta all’approvazione della Giunta comunale. Purtroppo non c’è stata alcuna comunicazione in merito e solo oggi abbiamo ricevuto la richiesta di rettificare quanto da noi comunicato. Ci scusiamo con i lettori e ma nel contempo chiediamo all’amministrazione comunale di migliorare la comunicazione spesso lacunosa. Vi terremo informati sugli sviluppi futuri di questa vicenda che vede al centro un importantissimo servizio per le scuole.

