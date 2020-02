Piazza Armerina: in Giunta approvata ieri sera la delibera per le mense scolastiche

Saranno direttamente gli istituti scolastici interessati ad occuparsi dell’espletamento delle procedure per l’avviamento delle mense scolastiche che consentiranno ai bambini delle primarie e della scuola dell’infanzia di poter usufruire di questo importante servizio. Ieri sera la giunta comunale, presieduta dal sindaco Nino Cammarata, ha dato il via libera ai finanziamenti necessari: 13 mila euro per la scuola primaria e 16.900 euro per la scuola materna.

