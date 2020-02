Piazza Armerina – Ricettazione di gioielli, deferiti dalla Polizia di Stato due cittadini della Romeni

COMUNICATO STAMPA POLIZIA DI STATO

In data 12 febbraio 2020, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere nel centro storico del Comune di Piazza Armerina, una pattuglia dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina notava un’autovettura, marca Alfa Romeo modello 145, di colore grigio, con a bordo due individui sospetti. Gli Agenti della Polizia di Stato, a causa dell’intenso traffico veicolare, in un primo momento, perdevano il contatto visivo con la predetta autovettura, anche a causa delle particolari manovre poste in essere dal conducente. Pochi minuti dopo, però, detto veicolo veniva rintracciato parcheggiato in piazza Marconi e i due venivano notati all’interno di un esercizio commerciale adibito all’acquisto di oro usato.

Quindi, i poliziotti procedevano al loro controllo, poiché sorpresi a trattare la vendita di alcuni oggetti in oro dei quali non giustificavano il possesso e la provenienza. Identificati, gli stessi risultavano essere:

V., cittadino rumeno, classe 1991, residente a Barrafranca, con vari pregiudizi per reati contro il patrimonio.

C., cittadino rumeno, classe 1980, residente a Barrafranca.

Nel corso della perquisizione personale, venivano rinvenuti degli altri oggetti in oro, nonché addosso a C.V. un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 15.

Nei confronti degli stessi veniva effettuata anche una perquisizione domiciliare, che permetteva il rinvenimento di altri gioielli in oro di vario genere, nonché merce e attrezzature da lavoro.

Nello specifico, questo il materiale rinvenuto e sequestrato:

Cassetta porta utensili in plastica di colore rosso/grigio marca AXEL con all’ interno attrezzi vari.

Valigetta di colore blu marca “BESTECKE SOLINGEN” contenente posate color argento con bordura in oro (servizio da 12).

Contenitore posate 24 pezzi servizio da 6 colore beige marca “TAFEL BESTE CK” (osate colore argento).

Valigia di colore nero contenente aspirapolvere marca “MIELE” di colore verde acqua.

Scatola in cartone contenente utensili vari.

Sacca in tela colore azzurro contenente numero 3 prolunghe.

Un trapano marca “BOSCH” Modello “PSB500RE” di colore verde.

Un trapano marca “BOSCH” Modello “CSB470RLE” di colore verde.

Un trapano marca “BLACK E DECKER” Mod. “BD561” 400W di colore grigio.

Valigetta colore nero contenente trapano avvitatore colore nero giallo marca “King Craft” modello AT-1805D” completo di due batterie e carica batterie.

Valigetta colore grigio contenente saldatore a stagno marca “MEISTER” 100 Watt avente numero di serie 926950.

Un avvitatore “BLACK E DECKER” modello a batteria colore nero /arancio .

Valigetta colore nero contenente avvitatore marca “GOON” 18 volt completo di due batterie e carica batterie.

Borsa colore verde contenente numero 3 coltelli riportante su fodero e lama stemma “Federazione Siciliana della Caccia” di colore nero.

Flex marca “BOSCH” modello GWS18/230 di colore verde.

Smerigliatrice orbitale marca “EINHELL” modello BT-AG850 di colore blu.

Smerigliatrice orbitale marca “TECHNIC” Modello MFA/125/12004D di colore Blu/nero matricola 006270.

Levigatrice angolare marca “KING CRAFT” di colore blu Mod. N° 103532/2000.

Levigatrice a nastro marca “KING CRAFT” Modello KBS 850 N° 5906861/D.

Motosega marca “STIHL” di colore bianco/arancio mod. 017 avente numero 235933780.

Martelletto pneumatico marca “TECHNIC” Mod. MBD10-50 BM numero S.N. 2003-001657 di colore rosso.

Grattugia elettrica “Dolce Vita Imetec”.

Set di numero 6 taglieri in teflon di colore bianco, marca “FRUHSTUCKS-BRETTER”.

Coltello c elettrico marca Mulinex.

Valigetta colore grigio riportante la scritta “EDILCASA LASER 2003” contenente livella laser marca “BRUDER MANNESMANN”.

Televisione schermo piatto marca “TOSHIBA” 40 pollici con piedistallo avente numero seriale 20M07264.

Televisore schermo piatto marca “SINUDYNE” 29 pollici con piedistallo avente numero seriale 20131010700094.

Televisore schermo piatto 22 pollici marca “MIVAR” con staffa a muro.

Valigia colore nero contenente aspirapolvere marca “EIO” modello “Domatc” 1200 W colore nero e rosso avente numero seriale 59480201 completa di vari accessori.

Set tre pezzi in argento 800 (taglia torta, paletta e forchetta) .

Numero una busta in tela di colore beige contenente circa numero 30 scatoli di cartucce per stampanti di varie marche.

1 Braccialetto color oro della lunghezza di cm. 23 con clip di chiusura rotta.

1 Braccialetto color oro personalizzato con la scritta “ALEO GIOVANNA”, della lunghezza di 15 cm con maglia rotta.

Anello color oro riportante la lettera R.

Anello color oro con tre pietre incastonate di colore rosso/verde/blu.

Anello color oro con tre palline color turchese e brillantino centrale.

Coppia orecchini color oro con pallina integrata.

Mini ascia color oro con brillantino incastonato.

Medaglietta color oro con l’effige di San Pio.

Anello color oro/argento con pietra incastonata color viola.

1 perno di orecchino color oro, mancante della pietra incastonata più due ferma orecchini.

Per quanto sopra gli stessi venivano segnalati alla Procura della Repubblica di Enna per ricettazione in concorso e C.V. anche per porto abusivo di armi.

La Questura di Enna invita tutti i cittadini che abbiano subito furti in abitazione, durante i quali sia stato asportato un oggetto riconducibile all’elenco di cui sopra, a recarsi presso il Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, o comunque a contattare personale di quell’Ufficio, per l’eventuale riconoscimento.