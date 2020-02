Piazza Armerina – Gli ordini del giorno dei prossimi consigli comunali del 18 e del 21 febbraio

Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria per giorno 18 Febbraio 2020, alle ore 16:00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Problematica Museo di Palazzo Trigona.

Integrato in data odierna con il seguente punto

2. Risposta interrogazione relativa alla problematica “Servizio di Tesoreria

del Comune di Piazza Armerina” presentata dai Conss. Anzaldi, Pafumi Lauretta,

Filetti, Vullo, Gagliano, Di Salvo, Zanerolli, Arancio.

Convocazione di Consiglio Comunale in sessione ordinaria per giorno 21 Febbraio 2020, alle ore 16:30, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Art.172, lett.C . D.lgs. n. 267del 18-08-2000. Verifica ed individuazione aree destinate alla residenza ai sensi della L. n. 167/62. – Determinazione prezzo di cessione tipo di area;

2. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, già approvato dalla G.M. con deliberazione n. 205 del 04-11-2019, modificato con deliberazione di G.M. 224 del 02-12-2019”;

3. Approvazione emendamento al Bilancio di Previsione 2018/2020;

4. Approvazione Schema di Bilancio di Previsione anni 2018/2020;

5. Revoca delibera di Consiglio Comunale del 02-09-2019, n.37 relativa all’ approvazione del Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale. – Dichiarazione di Dissesto Finanziario, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 167/2000.