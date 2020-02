Piazza Armerina – I carabinieri arrestano un uomo per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale

Comunicato Stampa Carabinieri

I militari della Stazione di Piazza Armerina e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane del luogo, per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, oltre che maltrattamenti in famiglia.

La vicenda parte da una telefonata arrivata, attraverso il numero unico di emergenza 112, alla Centrale Operativa del Comando Compagnia di Piazza Armerina: una richiesta di soccorso e di intervento da parte dei vicini di casa dell’uomo arrestato che stava litigando aspramente con la propria convivente. Arrivati sul posto, i militari notavano l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, che inveiva nei confronti della compagna, strattonandola, conseguentemente i Carabinieri provvedevano a far uscire dall’abitazione la donna, mettendola al sicuro presso un altro domicilio. A quel punto, l’uomo sempre più adirato, si scagliava anche contro i militari aggredendoli fisicamente e minacciandoli di morte ed impugnando due coltelli e per allontanarli, si autoinfliggeva delle ferite sul braccio. In preda alla collera l’uomo continuava a minacciare i Carabinieri, dicendo che avrebbe dato fuoco alla sua abitazione se non se ne fossero andati subito. Dopo pochi istanti, i militari riuscivano a disarmarlo e a bloccarlo definitivamente. Ristabilita una situazione di calma, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Enna, l’uomo dichiarato in arresto in regime domiciliare Successivamente la competente Autorità Giudiziaria ne disponeva l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella circostanza si rammenta come l’Arma dei Carabinieri è sempre pronta a ricevere denunce da parte di donne purtroppo oggetto di violenze e sopraffazioni nell’ambito di quello che dovrebbe essere il luogo più sicuro per una persona, ossia la propria casa. A tal fine sono state allestite in collaborazione con il Soroptimist International d’Italia le cd “Stanze per sé”, opportunamente approntate per una accoglienza meno formale e fredda quale può essere di contro quella di un ufficio. Anche a Enna presso il Comando Provinciale di Enna dal dicembre del 2018 vi è uno di questi locali a disposizione per tali importanti esigenze.