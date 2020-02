Meteo: anticipo di primavera in Sicilia

CLIMA PRIMAVERILE IN SICILIA

Stagione invernale ai box in questi ultimi giorni, dopo la breve fase di tempo instabile di metà settimana, seguita da una moderata irruzione di aria fredda in arrivo dai Balcani.

ANALISI SINOTTICA

Nei prossimi giorni si assisterà, fra il nord Atlantico e l’Europa settentrionale, ad un’ulteriore intensificazione della semi-permanente depressione d’Islanda con conseguente “infittimento” del gradiente barico orizzontale, che sarà alla base di un’intensa attività eolica che sferzerà le nazioni centro-settentrionali europee e nord-atlantiche. A tale intensa attività depressionaria nord-atlantica, corrisponderà, alle medie e basse latitudini, un’espansione, lungo i paralleli, dell’anticiclone delle Azzorre, che dall’omonimo arcipelago si distenderà, da ovest, verso gran parte del Mediterraneo centro-occidentale, consentendo, tuttavia, infiltrazioni di aria umida e debolmente instabile di origine atlantica, dando vita a condizioni di cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, ma con scarso rischio di fenomeni, che saranno localizzati e di debole intensità.

Il tutto accompagnato da temperature che tenderanno a portarsi, nei prossimi giorni, nuovamente al di sopra delle medie stagionali

A cura di

David Cartarrasa

