Abuso di alcol e consumo di droga, i Carabinieri ne parlano a Barrafranca con gli alunni dell’ ISS “G. Falcone”

Un “fronte” caldo quello della legalità nelle scuole che i Carabinieri del Comando Provinciale di Enna, grazie alla sinergia con i dirigenti scolastici e il corpo docente, stanno affrontando a 360°, attraverso una forte opera di sensibilizzazione tra gli studenti. In tale ambito, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina hanno tenuto una “lezione” sui temi dell’abuso di alcol e del consumo di droga, ma anche delle trappole disseminate in internet ai circa 300 studenti dell’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Giovanni Falcone” di Barrafranca, diretto dalla Dirigente Maria Stella Gueli.

In occasione della giornata mondiale per la sicurezza in rete contro cyber bullismo e l’odio online, ci si è soffermati anche sui temi sempre di attualità del bullismo e cyberbullismo. I ragazzi, intrattenuti dal Comandante della Compagnia di Piazza Armerina Capitano Emanuele Grio (nella foto) e dal Comandante della locale Stazione Luogotenente Rosario Alessandro, si sono mostrati molto interessati, ponendo molte domande.

Un confronto, durato circa due ore, che ha tenuto alta l’attenzione degli alunni, interessati dalle tematiche affrontate. Il dialogo tra l’Arma dei Carabinieri e gli alunni è stato sicuramente proficuo sotto ogni aspetto, concludendosi con un arricchimento personale da entrambe le parti e, rafforzando quel sentimento di vicinanza tra l’Arma ed i giovani.

Da molti anni, infatti, l’Arma dei Carabinieri è sensibile all’educazione alla legalità da parte di giovani e giovanissimi, per diffondere i valori del rispetto delle regole, con il fine precipuo di salvaguardare il bene degli studenti. Gli incontri con gli studenti proseguiranno il febbraio 13 con un incontro presso l’Istituto comprensivo “Europa” di Barrafranca, diretto dalla Dirigente Mirella Vella.