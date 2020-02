«Questo non è amore».Campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere

Nel quadro della campagna di informazione e sensibilizzazione «Questo non è amore» promossa dalla Polizia di Stato, stante la valenza fortemente simbolica delle ricorrenze del 14 febbraio e della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, la Questura di Enna ha organizzato degli incontri al fine di rendere concreta l’attenzione al contrasto del fenomeno criminale della violenza di genere e la necessaria tutela delle vittime.

Nella giornata del 14 febbraio 2020, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln” di Enna è programmato un incontro con gli studenti che permetterà di illustrare le diversificate iniziative intraprese e le prassi consolidate, che realizzano un intervento immediato, efficace e riservato, in materia di assistenza, cure mediche, sostegno psicologico, percorsi di accoglienza e procedure operative. Nella giornata dell’8 marzo 2020, presso il “Sicilia Outlet Village” di Agira, verrà collocata una postazione di incontro con i cittadini al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul particolare tema della violenza di genere. In entrambi gli eventi verrà allestito il camper della Polizia di Stato della Questura di Enna che ospita un ufficio mobile pronto a ricevere le segnalazioni di chi è in cerca di aiuto, con la presenza di personale specializzato in materia della Divisione Polizia Anticrimine, dell’Ufficio Sanitario, della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica, dell’Ufficio di Gabinetto, della Sezione di P.G. e della Polizia Stradale.

Per i suddetti avvenimenti interverranno anche personale sanitario qualificato del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Umberto I” di Enna e della Direzione Centrale Operativa 118 del bacino di Caltanissetta-Agrigento-Enna, rappresentanti dei “Centri antiviolenza” del territorio e altri esperti impegnati nel sociale.