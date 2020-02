Come nacquero le scuole a Piazza Armerina? Chi progettò la villa Garibaldi. Domani conferenza del Prof. Nigrelli

“Lo spazio perduto: trasformazioni urbane e modernizzazione a Piazza nell’800. Nuova società e nuove attrezzature: Scuole, giardini, teatro.” Questo è il titolo della conferenza che Fausto Carmelo Nigrelli terrà domani, Mercoledì 12 febbraio alle 17,30, alla Scuola media Cascino nell’ambito degli incontri organizzati dall’Università Popolare del Tempo Libero. Quando e come nacque l’istruzione pubblica a Piazza e in quali sedi? Chi progettò la Villa pubblica dove andare a passeggiare? Il teatro fu il dono della nuova borghesia che aveva preso il potere in città? Chi lo fece costruire? Queste le domande che riguardano la storia di Piazza Armerina alle quali risponderà il prof. Nigrelli durante il suo intervento

