Piazza Armerina – Oggi pomeriggio a Sant’Anna incontro organizzato dall’On. Luisa Lantieri sull’ospedale Chiello

Le rassicurazioni fornite dal dirigente dell’ASP non sono bastate per far scendere l’attenzione sulla vicenda dell’ospedale Chiello ormai sotto attacco da anni. Per oggi pomeriggio alle 17.00 la deputata regionale On. Luisa Lantieri ha organizzato, nella sala convegni di Sant’Anna, un incontro con i cittadini per fare il punto della situazione. L’ospedale di Piazza Armerina, come previsto nella nuova riforma, deve svolgere le funzioni di ospedale di base ma alcune scelte fatte dall’ASP di Enna sembrerebbero disattendere quanto previsto dal piano sanitario regionale. Si prospettano azioni forti e il coinvolgimento della magistratura mentre i cittadini sono pronti a scendere nuovamente in piazza a difesa del Chiello.

Condividi la notizia