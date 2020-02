I Carabinieri della compagnia di Piazza Armerina arrestano un pusher a Vaguarnera

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato a Valguarnera un 49enne, originario di Palermo, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno colto sul fatto mentre cedeva una dose di hashish ad un giovane del luogo, intervenuti immediatamente hanno subito bloccato il pusher ed anche il compratore per avere il riscontro dell’avvenuto scambio. All’interno della autovettura dello spacciatore sono stati trovati altri 40 gr. circa di hashish già suddivisi in dosi, una dose di “cocaina” di 0,30 gr. e la somma di 80 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

Condividi la notizia