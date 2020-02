Piazza Armerina. Palazzo Trigona: il presidente Marco Incalcaterra convoca il consiglio comunale

Si svolgerà martedì 18 febbraio il consiglio comunale dedicato alla situazione di Palazzo Trigona e alla realizzazione, al suo interno, del museo. La struttura è fondamentale per aumentare e qualificare l’offerta turistica cittadina ma, nonostante le rassicurazioni, sembra che nulla sia stato ancora realizzato. Probabilmente rimarrà una bellissima scatola chiusa ai turisti proprio nel momento in cui, con l’arrivo della nuova stagione, sarebbe stato necessario predisporre all’interno della città un itinerario ancora più ricco e variegato. Se ne parlerà in consiglio comunale sperando che siano presenti tutti i protagonisti di questa vicenda a partire dell’On Luisa Lantieri che ha fatto convocare il direttore dalla commissione regionale e lo stesso dirigente che dovrà spiegare ai cittadini la motivazione del ritardo.

