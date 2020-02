Come avevamo previsto qualche fiocco di neve è caduto questa mattina su Piazza Armerina. Dal pomeriggio in poi fino alla giornata di domani ci sarà rischio di precipitazioni nevose. Il vento che stanotte ha raggiunto i 64 km/h si manterrà comunque forte. Nessun allerta meteo per il momento. Seguite i nostri aggiornamenti

A cura di

David Cartarrasa

