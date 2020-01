Piazza Armerina – Presunta aggressione al personale di un’ambulanza. Fermati i fratelli di una donna donna deceduta per infarto

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Stazione di Piazza Armerina martedì hanno tratto in arresto due fratelli già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di un servizio di pubblica necessità e lesioni. Secondo quanto riferito dai Carabinieri martedì sera sono dovuti intervenire in aiuto di alcuni paramedici che avevano soccorso un donna colpita da un infarto e deceduta nonostante il tentativo di rianimazione. I sanitari sarebbero stati circondati dai familiari ed in particolare dai fratelli della donna che non avrebbero consentito agli operatori di poter concludere l’intervento . Chiamate le forze dell’ordine i due fratelli arrestati avrebbero assalito anche i militari che nel frattempo facevano confluire sul posto altre pattuglie riuscendo così a fermare i presunti aggressori. Giunti in Compagnia, su disposizione dell’A.G. di Enna, i due fratelli sono stati tratti in arresto e successivamente condotti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

