Troina – Venerdi’ 31 sara’ piantumato “un albero per ogni nato” nel 2018

Si svolgerà venerdì 31 gennaio prossimo, alle ore 12.00, nell’area verde antistante il “Mulino a vento” dell’omonimo quartiere, la cerimonia di consegna di “Un albero per ogni nato” nel 2018.

L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con i volontari del locale circolo “Ancipa” di Legambiente, vedrà la piantumazione di 60 alberi di alloro, 1 per ciascun nato a Troina nel 2018, accompagnato da un bigliettino recante il nome di ogni bambino, la data e il luogo in cui la pianta è stata messa a dimora.

Alla cerimonia, oltre ai nati a Troina nel 2018, ai cui genitori sarà consegnato un certificato attestante luogo, data e specie dell’albero messo a dimora, sono invitati a partecipare anche le famiglie ed i bambini venuti al mondo nel 2019, che non hanno potuto prendere parte alla precedente cerimonia di consegna, svoltasi il 16 gennaio scorso.

Anche per ciascuno di loro, per cui è già stato piantumato un albero di alloro, verrà consegnato un attestato, insieme alla targhetta identificativa della pianta, simbolo della città.

