Troina: Il comune parte civile nel processo “Nebros II”

Con delibera di giunta del 17 gennaio scorso, il Comune di Troina si costituisce parte civile, al Tribunale di Caltanissetta, nell’udienza preliminare fissata per il 26 febbraio prossimo, nel processo “Nebros II”.Il procedimento, scaturito dall’omonima operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Enna e coordinata dalla Dda di Caltanissetta nel novembre 2018, che ha portato alla luce una vasta rete di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’aggiudicazione dei pascoli demaniali del Parco dei Nebrodi, per il conseguimento di contributi comunitari milionari, vede indagati 14 soggetti, accusati a vario titolo di presunti reati commessi con l’aggravante del metodo mafioso.I fatti rilevati sarebbero infatti riconducibili ad una gara pubblica bandita nel 2015 dall’Azienda Speciale Silvo-Pastorale, organo strumentale del Comune di Troina, impegnata nella conservazione, nel miglioramento e nella gestione tecnica ed economica dei pascoli e del proprio patrimonio boschivo dell’Ente ricadente all’interno del Parco.

Da qui, la decisione dell’amministrazione comunale di costituirsi in giudizio, anche per conto del’Azienda Silvo-Pastorale, per tutelare l’immagine, la rispettabilità e l’onore dell’Ente che rappresenta e della comunità che amministra, e di veder riconosciuto il danno morale arrecato al territorio troinese, insieme alla richiesta di un risarcimento danni di natura simbolica.

“Il Comune di Troina – spiega il sindaco Fabio Venezia – , negli ultimi anni ha fatto una scelta di campo sul fronte della sicurezza e della legalità nel territorio. Abbiamo accompagnato commercianti e imprenditori a denunciare e li abbiamo sostenuti nei processi nelle aule dei tribunali. Tutto ciò, nella consapevolezza che le istituzioni non possono voltarsi dall’altra parte, ma devono essere in prima linea nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata che opprime l’economia legale dei territori”.