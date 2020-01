Sportello Unico per l’Immigrazione: nuovi orari di ricevimento.

Con riferimento ai servizi resi dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Enna, si comunica che a decorrere da lunedì 3 febbraio 2020 il ricevimento del pubblico si svolgerà secondo i seguenti orari: per le procedure volte all’ammissione in Italia dei lavoratori extracomunitari

Lunedì e Giovedì dalle 09:30 alle 13:00

per le procedure di ricongiungimento dei familiari

Lunedì dalle 09:30 alle 13:00

Mercoledì dalle 14:30 alle 16:30

Giovedì dalle 09:30 alle 13:00

Ogni altra informazione può essere consultata al seguente link