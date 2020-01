Enna – Italia Viva: il coordinatore nazionale Ettore Rosato incontra iscritti e simpatizzanti

Comunicato Stampa Italia Viva

Visita ad Enna, lo scorso Mercoledi 22 gennaio, del coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, che ha incontrato in un noto locale ennese iscritti e simpatizzanti di Italia Viva, il nuovo partito fondato da Matteo Renzi. Il Coordinatore nazionale di Italia Viva si è quindi confrontato con i tanti presenti all’evento sul percorso avviato in campo nazionale, soffermandosi sul tema relativo alle prossime amministrative nel capoluogo, dove – ha affermato – il partito sarà convintamente a sostegno del Sindaco uscente, Maurizio Dipietro, che ha governato bene e merita di proseguire il suo cammino. All’incontro erano presenti, tra gli altri, l’ex sindaco di Enna Rino Agnello, Moceri, l’ex deputato regionale Carmelo Tumino, l’esponente delle Acli Salvo Notararigo, il presidente del consiglio comunale Ezio De Rose, l’assessore ennese Russo, l’ex assessore Macaluso e Prospero Crimi, già segretario regionale dei Giovani Democratici.

A dare il benvenuto a Ettore Rosato sono stati gli interventi di Mario Alloro, Rosalinda Campanile e Paolo Gargaglione a cui sono seguiti gli interventi della Consigliera comunale Miriam Colaleo e del giovane Francesco Alloro che hanno chiesto che il nuovo soggetto politico investa sui giovani, mantenendo la promessa di essere un partito senza correnti.

Nel corso del suo intervento, Rosato ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita di Italia Viva, sottolineando come questa decisione non era certamente la via più comoda ma sicuramente quella più giusta, considerato che il centrodestra ha spostato il proprio asse sempre più a destra e nello schieramento progressista si assiste ad una riorganizzazione dell’anima di sinistra. Tutto ciò senza dimenticare l’impegno a investire sui giovani, dando appuntamento all’assemblea nazionale che si terrà il prossimo 2 febbraio a Roma.