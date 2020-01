Enna – Giorno della Memoria: il 27 le celebrazioni al tetaro Garibaldi

Sarà un comune momento di narrazione sulla shoah la manifestazione che si svolgerà il 27 gennaio 2020, Giorno della Memoria presso il Teatro Comunale Garibaldi con il patrocinio del Comune di Enna. All’iniziativa celebrativa contribuiranno, secondo l’allegato programma, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del Capoluogo e dell’Università Kore, anche con la realizzazione di un video, da diffondere nelle scuole della Provincia quale ulteriore segno tangibile da consegnare e preservare alla presente e futura memoria delle nuove generazioni per non dimenticare…

Un inno corale del mondo della scuola insieme alle istituzioni, messo in scena dai ragazzi, contro la violenza e l’odio razzista in nome di quei valori di cui la Scuola si fa ogni giorno promotrice quali la libertà, la pace, la non violenza e l’amicizia tra i popoli e le culture declinato attraverso svariate connotazioni artistiche e culturali, per riflettere e ragionare, sui crimini che hanno sconvolto l’umanità nel secolo scorso.