Piazza Armerina – Lavori in via Carmine e in Piazza Pio La Torre, oggi al via la procedura.

Buone notizie per gli abitanti del quartiere Casalotto di Piazza Armerina che dopo anni di richieste vedono concretizzarsi all’orizzonte sia il rifacimento della Via Carmine che l’intera rete idrica che attraversa e distribuisce l’acqua nel popoloso quartiere. Oggi pomeriggio, con l’apertura dei termini per la presentazione delle buste con le offerte, partirà la procedura per la gara che prevede i lavori i via Carmine. Le varie offerte verranno confrontate il 10 febbraio e, dopo l’assegnazione definitiva alla ditta vincitrice della gara, i lavori potranno finalmente iniziare. Per quanto riguarda l’intera rete idrica del Casalotto, dove è prevista una spesa di circa 3 milioni e mezzo di euro, occorrerà aspettare che si riunisca la conferenza di servizi lunedì prossimo. La conferenza di servizi (leggi qui) , istituita con la legge 241/90, ha il compito di riunire attorno ad un tavolo tutti gli enti che, direttamente o indirettamente, potrebbero essere interessati ad esprimere giudizi o pareri o a rilasciare autorizzazioni o permessi.

Oltre i lavori per la via Carmine al nastro di partenza anche quelli relativi alla piazzetta Pio La Torre (accanto la piazza Gen. Cascino). Anche qui esiste un progetto esecutivo, le somme già disponibili e bisogna solo attendere l’espletamento della gara per dare avvio ai lavori. Con queste due opere pubbliche dovrebbero finalmente trovare impiego dei finanziamenti che tra scelte, rimodulazioni e spostamenti sono disponibili sin dal 2012.

Nella mappa, colorate in bordeaux, le aeree interessate ai lavori.