La Polizia di Stato arresta un altro giovane a Piazza Armerina.

Dai continui arresti che giornalmente le forze del’ordine ci comunicano sembra che Piazza Armerina si stia trasformando in una importante piazza di spaccio. Questo è il terzo arresto in pochi giorni e anche in questo caso gli agenti di polizia dopo aver fermato, per un normale controllo un’auto e avendo riconosciuto un ragazzo, residente ad Aidone, con precedenti penali per spaccio di droga, hanno effettuato un’attenta ispezione sia sul soggetto, su cui sono stati rinvenute due dosi di marijuana. sia nell’abitazione dello stesso dove le dosi erano 30. Anche per lui sono scattati gli arresti domiciliari e presto comparirà davanti ad un giudice per rispondere dei reati contestati.

