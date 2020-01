Sequestrato dai NAS un caseificio con allevamento. Arrestato il titolare

I carabinieri del Nas di catania e del Nil di Enna, con l’ausilio dell’arma territoriale e del dipartimento di sanità pubblica veterinaria dell’asp, nel corso di un’attività ispettiva congiunta presso un allevamento con annesso un caseificio della provincia di Enna, hanno tratto in arresto il titolare dell’azienda, un pregiudicato 45enne, per furto di acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica. Nel corso dell’operazione è anche stato accertato che l’uomo utilizzava l’acqua di un pozzo per la lavorazione dei prodotti caseari, sebbene fosse priva di idonea certificazione e quindi con potenziale grave rischio per la salute dei consumatori. I carabinieri hanno anche sequestrato 350 kg circa di formaggi e disposto la chiusura immediata dello stabilimento. Sono state accertate anche irregolarità nell’assunzione dei dipendenti.

Non è l’unico caso registrato in provincia. Solo alcuni giorni fa i militari dell’Arma avevano individuato un allevamento suino abusivo, mai sottoposto ad alcuna profilassi ne a registrazione sanitaria. Anche in questo caso è stata accertata la presenza in azienda di lavoratori in nero, con la conseguente immediata sospensione dell’attivita’ imprenditoriale e l’applicazione della una sanzione di oltre 14.000 euro. “Sul fenomeno – assicurano i carabinieri in un comunicato- sara’ mantenuta alta e costante l’attenzione, ove e’ in atto un imponente programma ispettivo a tutela del diritto alla salute dei cittadini e per arginare il lavoro nero, il caporalato e le violazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro”.