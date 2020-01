Enna – Controlli dei carabinieri: il cane Ivan trova hashish in un garage. Un giovane arrestato

Ancora una volta il cane Ivan del Nucleo Cinofili di Nicolosi ha usato il suo eccezionale fiuto per scovare della droga. E’ avvenuto a Enna durante una serie di perquisizioni mirate al controllo del territorio e alla prevenzione dello spaccio di droga eseguite dai carabinieri. Il cane ha permesso di rintracciare, nascosti tra alcuni scatoloni accatastati in un ripostiglio del garage di una abitazione, un panetto di hashish di circa 50 grammi e alcuni semi di marijuana. I militari hanno arrestato un ventisettenne che è finito agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima come disposto dal PM del Tribunale di Enna.

