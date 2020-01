Piazza Armerina – Attivo lo “street control”: automobilisti controllati da telecamere

Avviso del comune di Piazza Armerina

Si comunica che per le vie di Piazza Armerina è attivo il sistema Street Control. Lo street control è un sistema dotato di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi. Tramite questo, è possibile scattare due foto in simultanea (una alla targa e l’altra all’abitacolo) nel giro di 20 metri. Queste foto arrivano in tempo reale alla Polizia Municipale. Si raccomanda agli automobilisti la disciplina.