Enna: Udc promuove incontro provinciale del Centro-destra

Promossa dall’ Udc si svolgerà in settimana a Enna un incontro dei rappresentanti provinciali dei partiti di Centro-destra al fine di delineare la linea politica per le prossime sfide elettorali che coinvolgeranno diversi centri dell’ ennese. “Le prossime elezioni amministrative ci inducono ad un opportuno confronto delle principali forze politiche del Centro-destra, nel rispetto delle nostre identità, occorre una comune strategia per offrire un valido progetto politico, l’ Udc è una forza moderata che vuole promuovere il confronto e il dialogo, occorre incentivare la massima partecipazione ed essere presenti sul territorio con una politica condivisa e coerente che sappia evidenziare i nostri valori e la nostra unità, il patrimonio ideale e politico del Centro-destra deve trovare occasione di confronto e sintesi per rappresentare nel nostro territorio una valida politica di sviluppo e valorizzazione delle nostre risorse.” Lo rende noto il commissario provinciale dell’ Udc Andrea Maggio, nella foto insieme con il Coordinatore politico regionale Decio Terrana