Troina – Inaugurati lo sportello ersu e la mensa universitaria per gli studenti

Inaugurati ieri a mezzogiorno, alla “Cittadella dell’Oasi”, lo Sportello dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (Ersu) di Catania, e la mensa universitaria per gli studenti del Corso di Laurea in “Terapia Occupazionale” che, a distanza di poco più di un anno dalla sua istituzione a Troina, accoglie già 70 studenti.

Grazie ad un’apposita convenzione stipulata nei giorni scorsi tra il Comune di Troina e l’Ersu di Catania, sarà operativo ogni mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nella sede del corso universitario di Troina della “Cittadella dell’Oasi”, il servizio a supporto degli studenti iscritti all’Università.

Il Comune di Troina metterà a disposizione dell’Ersu un proprio dipendente nel giorno di ricevimento e una postazione multimediale per garantire il funzionamento del servizio. Nello sportello universitario sarà possibile usufruire di diversi servizi, che vanno dalle informazioni relative ai servizi erogati dall’Ersu, all’assistenza sulla modulistica presente nel portale dello studente dell’Ente per accedere ai benefici.

Inoltre, sarà possibile avere consulenza in merito alle pratiche per le borse di studio, informazioni sulle attività culturali e ricreative, i servizi abitativi gratuiti e a prezzo agevolato, l’integrazione per la mobilità internazionale, contributi per le spese di trasporto, contribuiti per soggiorni di istruzione, attività part-time per studenti universitari, premi di incentivazioni a studenti meritevoli, consegna agli uffici amministrativi della documentazione ricevuta dagli studenti.

Contestualmente all’apertura dello sportello universitario, l’avvio ufficiale della mensa universitaria ubicata nella “Sala Gaddi” del complesso alberghiero “Oasi Turismo”, adiacente alla sede dell’Università. La mensa sarà fruibile a pranzo e a cena tutti i giorni, tranne la domenica.

Per la Prof.ssa Daniela Puzzo, presidente del CdL in Terapia Occupazionale a Troina, che ha tagliato il nastro dell’inaugurazione assieme a Don Silvio Rotondo, presidente dell’Irccs Oasi e al sindaco Fabio Venezia, “l’attivazione dello sportello universitario e l’apertura della mensa costituiscono servizi fondamentali per gli studenti e siamo contenti che questi altri tasselli siano stati aggiunti a questo percorso universitario che si proietta a diventare sempre più un corso di eccellenza”.

Con l’istituzione dello sportello Ersu e l’apertura della mensa – spiega il primo cittadino Fabio Venezia – il progetto “Troina Città Universitaria” segna un altro importante passo in avanti sul fronte dei servizi agli studenti. Un ringraziamento particolare ai vertici amministrativi e burocratici dell’ERSU di Catania, per la grande disponibilità dimostrata. Insieme all’Irccs Oasi Maria Santissima di Troina e all’Università di Catania, siamo al lavoro per creare altre opportunità per il nostro territorio”.

Per don Silvio Rotondo “occorre comprendere come l’impegno di tutti e soprattutto la consapevolezza che lo sforzo economico finanziario sostenuto dal nostro istituto per questa esperienza universitaria, stia generando dei risultati ed effetti positivi per il territorio”.

