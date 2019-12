Piazza Armerina – Rifiuti: sospeso per il momento il ritiro dell’umido

Da qualche giorno non è più possibile conferire l’umido nel centro comunale di raccolta di Piazza Armerina, ne la Tekra provvede al ritiro di questa sezione di rifiuti. I disagi per i cittadini sono notevoli anche perché è proprio nelle vacanze natalizie che si produce la maggior quantità di rifiuti organici ma, come fa sapere la Tekra, i centri di riciclaggio sono saturi e per il momento non sono in grado di smaltire i rifiuti di questo tipo.

Il problema dovrebbe trovare una soluzione entro i primi giorni del prossimo anno ma nel frattempo dovremo tenere l’organico ben conservato in casa sperando di non vedere cumuli di immondizia nelle strade. La soluzione a questo tipo di problemi è nella costruzione delle centraline di compostaggio che speriamo vengano realizzate nel più breve tempo possibile visto che Piazza Armerina ha ottenuto un finanziamento per la loro costruzione circa un mese fa.

Condividi la notizia