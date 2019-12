Piazza Armerina – Aggressione ad una giovane coppia: arrestati quattro pregiudicati piazzesi

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare contro quattro giovani piazzesi accusati di lesioni aggravate in concorso, minaccia aggravata e violazione di domicilio. I fatti sono stati ricostruiti dai carabinieri in base ad denuncia presentata da una giovane coppia che era stata aggredita nello scorso mese di novembre.

Si è tratterebbe di una vera e propria spedizione punitiva, causata da un diverbio sulla circolazione stradale avvenuto tra l’uomo aggredito ed uno dei quattro arrestati. A seguito della lite verbale, infatti, uno degli arrestati avrebbe radunato gli altri tre amici ed insieme si sarebbero recati presso l’abitazione delle vittime, forzando il cancello d’ingresso e la porta, spintonando la moglie ed assalendo con calci e pugni il marito. Terminata l’aggressione, i quattro, secondo quanto riferito dagli aggrediti, si sarebbero dileguati facendo perdere le loro tracce. La giovane coppia ricoverata in ospedale fu dimessa con una prognosi di 10 e 6 giorni.

I 4 giovani arrestati, già noti alle forze dell’ordine poiché pregiudicati, rispettivamente 22enne, 25enne, 29enne e 34enne , al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Condividi la notizia