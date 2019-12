Enna – UDC Maggio: “Positivo l’ appello della Lega, presto organizzeremo un incontro”

“Lo stimolo che offre la Lega per la realizzazione di una conferenza delle forze che animano il Centro-destra, trova favorevole l’ UDC. Riteniamo, però, che l’assise affronti i criteri di composizione dell’ offerta elettorale a più ampio raggio, cioè, avendo riguardo all’ intera provincia, non solo Enna, che pure riveste una significativa importanza. Invito, quindi, gli amici vicini alle posizioni di Centro-destra ad aderire per l’organizzazione dell’incontro, che, se condiviso, sarà cura dell’ UDC organizzare ad Enna, dopo le festività”.