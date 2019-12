L’asssessore Messina : “Sarà un Natale ricco di eventi grazie anche ai commercianti del centro storico”

Comunicato Assessore Ettore Messina

L’assessore Ettore Messina ha incontrato oggi un gruppo di commercianti del centro storico per mettere a punto le iniziative che allieteranno il Natale di quest’anno a Piazza Armerina. Oltre a presentare il programma l’assessore ha raccolto una serie di suggerimenti per rendere il periodo festivo ancora più ricco di iniziative. “Nonostante l’austerity imposta dalla situazione economica del comune- ha dichiarato l’assessore al turismo Ettore Messina- siamo convinti che sarà un Natale ricco di eventi e di momenti emozionanti grazie anche alla collaborazione di tutti quei commercianti che in ogni occasione dimostrano di amare la città e di voler contribuire alla buona riuscita degli eventi. Utilizzeremo come al solito le vie del centro storico ed in particolare la via Garibaldi come location per molte iniziative e, come è stato più volte ricordato, dedicheremo questo Natale alla figura del compositore siciliano Vincenzo Bellini”.