Il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia in visita al Comando Provinciale di Enna

Il Generale di Divisione Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, in occasione delle imminenti festività natalizie ha visitato il Comando Provinciale di Enna, incontrando e salutando presso la Caserma “Gallo” una rappresentanza dei comandi dipendenti, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del CO.BA.R.. (Comitato di Base di Rappresentanza).

Nella circostanza, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Saverio Lombardi, il Gen. Cataldo ha espresso sia parole di elogio per la professionalità e lo spirito di sacrificio dimostrati dai carabinieri ennesi nell’assolvimento dell’attività istituzionale – testimoniati dai risultati conseguiti nel settore della polizia giudiziaria e nell’attività di controllo del territorio -, sia di augurio in vista delle prossime Feste.

Un ringraziamento particolare ha poi rivolto ai rappresentanti dell’Arma in congedo, che negli anni del servizio attivo hanno contribuito in maniera determinante alla “costruzione” del prestigio dell’Istituzione e continuano a concorrere al mantenimento del bene comune in forma di volontariato.

Al termine dell’incontro, dopo un brindisi augurale insieme ai Carabinieri, il Generale Cataldo ha lasciato Enna per impegni istituzionali già assunti in altra provincia.