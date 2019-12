Valguarnera – Gli eventi natalizi. Prevista anche la “Casa di Babbo Natale” per i regali dei bambini

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesca Draià Augura alla cittadinanza buone feste natalizie. L’assessore allo Sport, Turismo e spettacolo, Carmelo Auzzino dichiara quanto segue: anche quest’anno abbiamo programmato degli eventi per far rivivere ai nostri bambini la tradizione, la cultura e il folklore del Santo Natale. Tanti gli eventi in programma, a partire dalla new entry di quest’anno con LA CASA DI BABBO NATALE, allestita presso la biblioteca comunale dove i bambini potranno scrivere e imbucare la Letterina che verrà letta da Babbo Natale giorno 23 Dicembre. Altri eventi sono quelli di giorno 19 e 20 dove si esibiranno gli alunni della scuola Mazzini e quelli della scuola secondaria di I grado Lanza – Pavone unitamente al corso ad indirizzo musicale. Un altro evento sarà quello di giorno 20 c.m. con Babbo Natale che girerà per le vie del paese accompagnato da un gruppo folkloristico. Ci sarà anche il corteo della Sacra Famiglia con arrivo presso la casa museo Caripa, qui ci sarà il presepe vivente e nell’occasione avremo degustazione di prodotti tipici. Abbiamo inserito una giornata dedicata allo sport, con concentramento calcistico denominato “piccoli amici e pulcini” presso lo stadio comunale, e nel pomeriggio un saggio di danza presso la palestra della scuola Mazzini. Ci sarà la tradizionale Messa celebrata dal parroco Don Francesco Rizzo presso L’ aula consiliare. Il 23 Dicembre suonerà il gruppo musicale Band Natalizia con Brindisi dell’amministrazione insieme alla cittadinanza in piazza Garibaldi. Giorno 30 in Piazza della Repubblica avremo un pomeriggio denominato “Christmas flash Park” con strutture Gonfiabili, carrettini di zucchero filato, spazio gaming con schermi e Console, super tombola e neve artificiale. Abbiamo cercato di mettere su un programma variegato in modo da far divertire e trascorrere qualche ora di spensieratezza ad adulti e piccini. Per finire non potevano mancare luminarie e filodiffusione.

